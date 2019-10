Geflüchtete IS-Frauen sorgen in Belgien für Beunruhigung

Bonte befürchtet Schlimmstes: „Es ist bereits mehrmals gesagt worden, dass sie nach Europa zurückkommen werden. Wohl auch darum sagt Paul Van Tigchelt (der Leiter des belgischen Koordinationszentrums für Bedrohungsanalyse OCAD - siehe nebenstehenden Beitrag (A.d.R.)), dass man sie begleitet hierherholen soll, um sie hier vor Gericht zu stellen.“

Tue man dies nicht, so Bonte gegenüber VRT NWS, dann sei er sich sicher, dass früher oder später solche Leute, die dort bisher festgesessen haben, in Europa auftauchen: „Das ist auch, was internationale Beobachter voraussagen. Und Justizminister Koen Geens (CD&V) macht genau das Gegenteil.“ Schon jetzt nehmen hier viele Angehörige von ihnen wieder Kontakt auf, denn sie wollen ihre Enkelkinder nach hier holen, sagte Hans Bonte.