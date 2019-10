Prinzessin Elisabeth erhält zum 18. Geburtstag eine eigene Briefmarke

Die Briefmarke ist ab Montag, den 21. Oktober, in jedem belgischen Postamt erhältlich. Die Prinzessin selbst wird am 25. Oktober 18 Jahre alt. König Philippe schoss dieses Foto im Garten des Königlichen Schlosses in Laken selbst.

Dass die belgische Kronprinzessin auf einer Briefmarke erscheint, ist keine Premiere, denn schon zu ihrem ersten Geburtstag war sie als Baby auf einer Briefmarke der belgischen Post zu sehen. Die Abbildungen beider Briefmarken finden Sie unter diesem Beitrag.