Belgiens Königspaar auf Staatsbesuch in Luxemburg

Wie aus einem Pressebericht des belgischen Außenministeriums hervorgeht, finde die Mehrzahl der Aktivitäten in Luxemburg-Stadt statt. Ein Besuch an die drei Regionen im Norden, Süden und Westen des Großherzogtums stünden aber auch auf dem Programm.

Belgien und Luxemburg pflegten seit langem eine sehr enge Freundschaft und unterhielten auch starke politische, wirtschaftliche, wissenschaftliche und kulturelle Beziehungen, heißt es im Außenministerium. Mit dem Staatsbesuch sollen die vielfältigen Bindungen unterstrichen und die engen Beziehungen bekräftigt werden. Der letzte Staatsbesuch war im März 1994. Damals besuchten König Albert II. und Königin Paola das Großherzogtum. König Philippe und Königin Mathilde waren im Dezember 2013 zum ersten Mal zu einem offiziellen Besuch in Luxemburg.

Auf belgischer Seite nehmen übrigens einige belgische Ministerpräsidenten zum ersten Mal an einem Staatsbesuch teil.

Auf dem Programm stehen neben dem Großherzoglichen Palast und Gesprächen mit dem Luxemburger Premierminister Xavier Bettel sowie Außenminister Jean Asselborn u.a. eine Gedenkfeier am Monument National de la Solidarité Luxembourgeoise, ein Spaziergang des Königspaares im Zentrum von Luxemburg-Stadt und Kontakt mit der belgischen Gemeinschaft, ein Besuch des Militärzentrums in Diekirch sowie Veranstaltungen zur Förderung von Investitionen und Handel in Sachen Raumfahrt, Finanztechnologie und nachhaltiges Bauen. Außerdem folgen eine Reihe kultureller, akademischer und sozialer Aktivitäten mit den Schwerpunkten medizinische Innovation, neue Formen des Lernens, audiovisuelle Zusammenarbeit und die Geschichte der Deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien.