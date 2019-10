Belgischer Fußballverband untersucht Militärgrüße von jungen Fußballern in Beringen

Der Konflikt zwischen der Türkei und den Kurden hat inzwischen auch in Limburg eine Reaktion hervorgerufen. In sozialen Medien wurde Bildmaterial von Spielern des "Türkischen FC", einem türkischen Fußballverein in Limburg, dem Kinder unterschiedlichen Alters angehören, veröffentlicht. Das Bildmaterial zeigt die Kinder, wie sie einen Militärgruß zu Ehren von gefallenen Soldaten ablegen, die an der türkischen Offensive in Syrien beteiligt sind. „Voetbal Vlaanderen“, eine Filiale des belgischen Fußballverbandes, hat Ermittlungen hinsichtlich der Fotos und Videos aus dem türkischen FC-Verein in Beringen aufgenommen.