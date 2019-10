Gleichstellungsindex 2019 in der EU: Belgien auf Platz 8

Dort, wo Belgien und andere europäische Länder die größten Schwierigkeiten haben, sich auf dem Weg zur Gleichstellung zu bewegen, liegt im Bereich der Macht. Dazu gehört die politische Macht mit Vertretungen von Frauen in Parlamenten und Regierungen, aber auch die wirtschaftliche (Anteil von Frauen in den Verwaltungsräten börsennotierter Unternehmen und Zentralbanken) und soziale Macht (darunter Entscheidungen von Frauen in den Medien und im Sport). Belgien hat in diesem Bereich eine deutliche Steigerung seiner Werte verzeichnet, insbesondere dank seines Quotensystems für Wahllisten, das die Präsenz von Frauen in parlamentarischen Versammlungen erhöht hat. In Belgien gibt es auch eine Quote für die Präsenz von Frauen in den Verwaltungsräten börsennotierter Unternehmen und der öffentlichen Unternehmen, was sich positiv ausgewirkt hat (aber immer noch begrenzt mit durchschnittlich 31% Frauen in diesen Verwaltungsräten). Trotz dieser Bemühungen bleibt die Macht der Bereich mit der niedrigsten Punktzahl, sowohl für Belgien (55,2) als auch für die EU insgesamt (51,9).

Insgesamt ist beim Gleichstellungsindex 2019 der Spitzenreiter innerhalb der EU mit 83,6 Punkten übrigens Schweden und zwar noch vor Dänemark mit 77,5 Punkten. Griechenland und Ungarn haben den größten Aufholbedarf: Beide Länder liegen unter 52 Punkten. Mit einem Plus von 3,9 Punkten hat Portugal den größten Sprung gemacht, dicht gefolgt von Estland, das sich um 3,1 Punkte verbessern konnte, fasst eine Pressemitteilung der Europäischen Kommission den Index 2019 zusammen.

Der Index 2019 basiert auf den Daten von 2017.