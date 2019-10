Antwerpen feiert 2020 "100 Jahre Olympische Stadt"

Mit einer umfassenden Kommunikations- und Citymarketing-Offensive werden sowohl das Jubiläum, als auch das alte olympische Viertel überregional beworben und die Olympischen Ringe werden einen festen Platz im Bild der Stadt bekommen, so Bürgermeister Bart De Wever und Sportschöffe Ludo Van Campenhout (beide N-VA).

Im Zuge dieser Feierlichkeiten wird auch der Antwerpener Marathon in ein neues Gewand gesteckt. 2020 findet dieser Marathon zum ersten Mal in der Nacht statt. Dieser erste „Antwerp Night Marathon“ führt am Samstag, den 12. September 2020 in erster Linie durch das historische Zentrum von Antwerpen.