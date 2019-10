Antwerpener Hafen: Drogenschmuggler werden kreativer - Zoll rüstet auf

Die Schmuggler werden immer kreativer, sagte Kristian Vanderwaeren, Generaldirektor der belgischen Zollbehörden gegenüber der flämischen Wirtschaftszeitung De Tijd. Noch immer sei die gebräuchlichste Form des Schmuggels, Kokain in Sporttaschen in Südamerika in Container zu laden, um sie von Handlangern in Antwerpen aus diesen Frachtboxen abholen zu lassen.

Doch, so Vanderwaeren: „Wir stellen fest, dass die Drogen immer häufiger in Nahrungsmitteln geschmuggelt werden. Vor allem in Fruchtsaft. Man hat ein Labor nötig, um die Drogen da wieder herauszufiltern. Doch inzwischen ist die Drogenmaffia so reich geworden, dass das kein Hindernis mehr darstellt.“