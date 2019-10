Belgische Stimmen zu möglichem Brexit-Deal der EU mit den Briten

Flanderns neuer Ministerpräsident Jan Jambon (N-VA) twitterte nach Bekanntwerden der Brexit-Einigung in Brüssel umgehend: „No Deal abgewendet!“ Doch zuerst müsse man die Abstimmung im britischen Unterhaus am Samstag abwarten, so Jambon weiter per Twitter. Jambon legt zudem Wert auf die Feststellung, dass ein geordneter Austritt Großbritanniens „gute Nachrichten für Flandern und für die Europäische Union“ bedeuten.

So äußerte sich auch Guy Verhofstadt (Open VLD/Alde): „Wir haben wieder ein Abkommen und wir hatten schon einmal eines. Wir müssen jetzt darauf warten, was das britische Parlament dazu sagt. Wir vom Europäischen Parlament starten mit dem Verfahren zur Zustimmung erst dann, wenn wir wissen, was das britische Parlament dazu sagt. Wir werden nicht mehr, wie in den vergangenen zwei Jahren, eine Zustimmung zu einem Abkommen mit den Briten geben, dass diese wieder verwerfen. (…) Das Abkommen sichert zumindest die Grundfesten der Europäischen Union. Das war unsere größte Sorge.“