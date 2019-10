"Bruegel in Schwarz und Weiß" in der Königlichen Bibliothek von Belgien in Brüssel

Die Kuratoren der Ausstellung „Bruegel in Schwarz und Weiß“ haben in den ihnen zu diesem Zweck zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten in der KBR und im Palast von Karl Von Lothringen eine ganz eigene Welt geschaffen, in der dieser kreative Abschnitt von Pieter Bruegel d.Ä. besonders zur Geltung kommt. Hier werden nicht nur einfach Drucke ausgestellt, sondern hier wird zunächst einmal bildlich und z.B. für Schulklassen bildlich erklärt, wie zu Zeiten des Meisters überhaupt in dieser Hinsicht gearbeitet wurde. So liegen originale Kupferplatten auf Ansicht aus und so wurden historische Druckerpressen aufgebaut, um die Arbeit der Kupferstecher noch mehr zu verdeutlichen.

Im Laufe der Ausstellungen zeigen sich immer mehr Facetten dieses Bruegels und seiner Zeitgenossen und jedes Mal überraschen neue Szenarien in neuen Räumen den Betrachter. Abgeschlossen wird „Bruegel in Schwarz und Weiß“ mit Vergleichen mit Werken anderer Künstler und mit dem, was die Welt der Kunst nach Bruegels Tod brachte, bzw. welchen Einfluss er weiterhin hatte (und hat).

„Bruegel in Schwarz und Weiß“, noch bis zum 16. Februar 2020 in der Königlichen Bibliothek von Belgien, Kunstberg 25 in 1000 Brüssel. Info: www.kbr.be