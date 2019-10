"Öndög", ein mongolisch-chinesischer Film, gewinnt den Grand Prix beim Festival von Gent

Der chinesische Regisseur Wang Quan'an wurde für seinen in der Steppe der Mongolei spielenden Film „Öndög“ am Mittwoch mit dem Grand Prix für den besten Film beim Festival von Gent ausgezeichnet. Dieser Preis ist mit 20.000 € für den Vertrieb in belgischen Kinos und mit 27.000 € für eine dahingehende PR-Kampagne in den hiesigen Medien dotiert.

„Öndög“ handelt von Zyklus des Lebens, allerdings in umgekehrter Reihenfolge. Der Film beginnt mit dem Tod, denn es wird die Leiche einer Frau in der eisigen winterlichen Steppe in der Mongolei entdeckt. Die tote Frau wird von einem Polizisten bewacht, der wiederum von einer Hirtin Gesellschaft bekommt. Doch die Hauptperson des Films ist die mongolische Natur, deren Landschaft Regisseur Wang Quan'an filmisch meisterlich umsetzt.

