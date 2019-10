Brexit-Einigung: Hoffnung aber auch Zurückhaltung in Belgien

Beide deuteten an, dass falls das britische Unterhaus dem inzwischen auch einstimmig von den Staats- und Regierungschefs der 27 EU-ßMitgliedsländer angenommenen Deal zustimmt, das Europaparlament in der kommenden Woche ebenfalls vorgelegt werden könne (siehe auch nebenstehenden Beitrag).

Großbritannien-Beobachter Ollevier glaubt, dass Johnson jetzt alles daran setzen müsse, um eine Mehrheit im britischen Unterhaus zu finden (er hat derzeit aber keine eigene Mehrheit). Er müsse jetzt eben rechnen, so Ivan Ollevier, um am Samstag bestehen zu können. Übrigens kommt das britische Unterhaus zum ersten Mal seit dem Falklandkrieg 1982 an einem Samstag zusammen…

Letzter EU-Gipfel für Michel als Premier von Belgien?

Belgiens Noch-Premier Charles Michel blieb auch am Donnerstagabend bei seiner Zurückhaltung. Normalerweis ist der gerade in Brüssel laufende EU-Gipfel sein letzter Gipfel als belgischer Premierminister, wenn ihm ein Scheitern des Brexit-Deals von Seiten der Briten keinen Strich durch die Rechnung macht. Theoretisch ist der frankophone belgische Liberale ab dem 1. November der neue EU-Ratsvorsitzende.

Eines, so die einhellige Meinung der EU- und Brexit-Beobachter aus Belgien, ist sicher. In Brüssel herrscht eine vorsichtige Freude darüber, dass ein möglicher Deal gefunden werden konnte. Gleichzeitig aber herrsche im Brüsseler Europaviertel eine gewisse Trauer darüber, dass die Briten tatsächlich die EU verlassen. Doch wenn man eines heute weiß, dann dass man bei den Briten nie so richtig weiß, wo man dran ist…