EU-Gipfel: Michel bedauert fehlenden Konsens zur EU-Erweiterung

Er sagte dazu, dass viele Länder versuchen, dort an Einfluss zu gewinnen, was der Union schaden könne. Damit warnte er vor der Möglichkeit, dass sich Albanien und Nord-Mazedonien von Europa abwenden könnten und ihren Blick in Zukunft in Richtung Russland, China oder die Türkei richten.

Charles Michel gab anschließend gegenüber den Medien auch an, dass er zu diesen Dingen auch eine persönliche Ansicht habe, doch er könne angesichts der Tatsache, dass er Premierminister einer lediglich geschäftsführenden Regierung sei, kein Gewicht in die Waagschale der Debatte legen. Michel darf derzeit nur einen erzielten Konsens seiner Amtskollegen unterschreiben - mehr nicht. Zudem müsse er sich als baldiger EU-Ratsvorsitzender (er tritt sein neues Amt normalerweise am 1. November an) noch „neutral aufstellen“ müsse und könne deshalb lediglich als „honest broker“ auftreten.