Flanderns größte Solaranlage liegt auf dem Dach eines Unternehmens in Zonnebeke

Auf den Dächern der Gebäude des Tiefkühl-Gemüseproduzenten Pasfrost in Zonnebeke in Westflandern wurde jetzt die größte Solaranlage im belgischen Bundesland Flandern in Betrieb genommen. Die Anlage (Fotos) zählt 13.700 Paneele mit Solarzellen, die dem Unternehmen lokale und nachhaltige Energie liefern.