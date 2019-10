Frühdisco beim Tag der flämischen Jugendbewegung in Roeselare

An diesem Freitag treffen sich in Roeselare in Westflandern die Jugendbewegungen aus Flandern. Dort richtete die Stadt die inzwischen schon traditionelle Frühdisco um den Tag zu starten aus. Schon im Morgengrauen kamen dort hunderte Mitglieder verschiedenster Jugendorganisationen aus ganz Flandern zusammen, um zu tanzen und zu singen. DJ war übrigens kein Geringerer als Roeselares Bürgermeister Kris Declerrcq (CD&V), der die jungen Leute schon früh in Stimmung brachte, wie unser Video zeigt.