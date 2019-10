Katalonien-Konflikt - Carles Puigdemont stellt sich der belgischen Justiz

Jetzt hat die spanische Justiz einen europäischen Haftbefehl gegen Carles Puigdemont erlassen. Die wichtigste Frage lautet jetzt, ob die Fakten, für die ihn Spanien vor Gericht stellen will, eine Straftat bilden und ob dies auch in Belgien als strafbare Tat angesehen werden muss.

Sieht der zuständige belgische Untersuchungsrichter dies nicht als gegeben an, dann wird er das spanische Ersuchen ablehnen. Andernfalls muss sich ein belgisches Gericht damit befassen und den Vorgang an die Ratskammer weiterleiten.

Puigdemont, am Freitagvormittag unter großer Medienpräsenz die Bundesstaatsanwaltschaft in Brüssel verlassen konnte (Foto oben), darf Belgien z.B. ohne Zustimmung des Gerichts nicht verlassen. Die Ratskammer wird sich am 29. Oktober mit dem Fall Puigdemont befassen.