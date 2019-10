Limburg: 436 Fässer mit Drogenabfällen auf die Straße gesetzt

In Bocholt in der flämischen Provinz Limburg hat ein Postbote am frühen Freitagmorgen auf seiner Runde insgesamt 436 Fässer und Kanister mit chemischen Abfällen aus der Drogenproduktion entdeckt. Polizei und Zivilschutz kümmerten sich um die Sicherung und um den sicheren Abtransport der Behälter.