20 Jahre nach Einführung des Euro: Es sind noch Milliarden belgische Franken im Umlauf

Die 100-Frankenscheine bleiben sehr viel öfters verschollen. 9,5 Millionen liegen immer noch in den belgischen Privathaushalten rum. Der Grund: Wahrscheinlich haben sich viele einen als Andenken aufbewahrt, denn es sind umgerechnet ja auch gerade mal 2,5 Euro.

Hinzu kommen dann auch noch Frankenscheine, die vor allem von älteren Personen irgendwo aufbewahrt oder versteckt wurden, und die dann vielleicht erst nach dem Tod von den Kindern beim Hausausräumen entdeckt werden.

Und es gibt natürlich noch viele Frankenscheine, die irgendwo in der Welt unterwegs sind. Oft handelt es sich hierbei wohl um belgisches Geld, das von ausländischen Touristen gewechselt worden war, und nach der Belgienreise im Geldbeutel stecken geblieben ist.

Für den Eintausch der Frankenscheine gibt es in Belgien übrigens kein Zeitlimit. Allerdings muss man nach Brüssel zur Nationalbank, um sie in Euro umzutauschen. Anders sieht es bei unseren französischen Nachbarn aus: Schon seit sieben Jahren kann man die alten Francs nicht mehr zurückbringen und in Euro wechseln. Die deutsche Mark hingegen kann auf immer und ewig umgetauscht werden. (Quelle: La Libre, brf)