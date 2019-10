Belgien bestreitet internationale Berichte über die Rückführung von IS-Kämpfern

Seit der türkischen Invasion Nordsyriens ist die Diskussion über die belgischen IS-Kämpfer und ihre Familienangehörigen in der Region wieder entbrannt. Drei Frauen und ihre sechs Kinder haben die Lager in Nordsyrien verlassen, zwei Männer sind aus den Gefängnissen geflohen. OCAD, das staatliche belgische Koordinationsorgan welches die terroristische Bedrohung in unserem Land analysiert, glaubt nicht, dass sie unbemerkt in unser Land einreisen können, obwohl das auch "nicht unmöglich" sei, heißt es.