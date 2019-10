Kindermörder Marc Dutroux hofft auf Haftentlassung. Opfervater: „Darf nicht passieren!“

Dutroux und seine Anwälte wollen das jetzt widerlegen, damit er früher aus der Haft entlassen werden kann. Zusätzlich zu diesem neuen psychiatrischen Bericht muss Marc Dutroux nachweisen, dass er Arbeit und einen Wohnsitz gefunden hat und seinen Opfern sein Bedauern über seine Verbrechen ausgedrückt hat, bevor er überhaupt eine Chance auf vorzeitige Haftentlassung hat. In diesem Zusammenhang hatte er vergangenes Jahr einen Brief an seine Opfer geschrieben.

Sollte das psychiatrische Gutachten positiv ausfallen, könnte Dutroux ab 2021 auf Freilassung hoffen. Beobachter halten dies aber für absolut unwahrscheinlich. Marc Dutroux sitzt seit 23 Jahren in Haft.

Jean Lambrecks, der Vater des ermordeten Eefje, war bei der Sitzung am Donnerstag anwesend. Danach wollte er nicht mehr reagieren, er war eindeutig schockiert. Er hatte vorher wohl reagiert. Es ist sechs Jahre her, dass Lambrecks den Mörder seiner Tochter zum letzten Mal sah. "Es ist sehr unangenehm, aber ich will ihn sehen. Ich finde es seltsam, dass er es wagt, um so etwas zu bitten. Mehr kann ich dazu nicht mehr sagen. Er muss seine Strafe weiterhin absitzen, ich will nicht, dass Dutroux freigelassen wird".