Privatdetektive sollen prüfen, ob Mieter von Sozialwohnungen schon eigene Wohnung besitzen

Der Verband der flämischen Wohnungsunternehmen lehnt die Initiative der flämischen Regierung nicht ab, fordert sie aber auf, einen transparenten und einheitlichen Rechtsrahmen zu schaffen.

"Die Kontrolle des Eigentums ist im flämischen Wohnungsgesetz festgeschrieben. Ich halte es für durchaus gerechtfertigt, dass Immobilien im Ausland genauso kontrolliert werden wie Immobilien in Flandern. Wir müssen jedoch sicherstellen, dass diese Bemühungen in einem ausgewogenen Verhältnis stehen und vor allem, dass wir keine Hexenjagd organisieren. Es ist ja absolut nicht einfach, Eigentum in der Europäischen Union zu kontrollieren. Wir können zum Beispiel keine Immobilien in Italien und Spanien überwachen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass wir uns wohl auf eine Steuerregulierung einigen konnten. Ich denke, es ist ein Appell an die Regierung, etwas in diese Richtung zu unternehmen", sagt Björn Mallants, der Direktor der Vereinigung der flämischen Wohnungsunternehmen.

Die neue Maßnahme ist kein Allheilmittel gegen den großen Mangel an Sozialwohnungen. "Wir haben 150.000 Menschen auf der Warteliste für Sozialwohnungen und es gibt derzeit 150.000 Sozialwohnungen. Mit dieser Initiative werden wir die Warteliste nicht abschaffen. Es handelt sich höchstens um ein paar Dutzend oder Hunderte von nachweisbaren Betrugsfällen. Wir müssen noch mehr in den sozialen Wohnungsbau investieren, so dass wir langfristig ohne Wartelisten auskommen", so Mallants abschließend.