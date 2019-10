Die belgischen DJ-Brüder Dimitri Vegas & Like Mike sind wieder die besten DJs der Welt

Dimi & Mike hatten nicht viel Zeit, den Sieg zu feiern. Nach der Ankündigung mussten sie sofort bei der AMF, der größten Indoor Dance Party in den Niederlanden, auflegen. Dort spielten sie einen DJ-Set für mehr als 40.000 Besucher in der Johan Cruijff Arena. Und bald werden die Brüder mit ihrer Garden of Madness Show in die USA aufbrechen: Am 2. November spielen sie ein exklusives Konzert in New York. Große Auftritte in Liverpool und Ibiza sind für später geplant. Am 20. und 21. Dezember beenden Dimitri Vegas & Like Mike ihre internationale Tour in ihrer Heimatstadt Antwerpen in zwei ausverkauften Sportpalästen.