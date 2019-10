Endlich sitzt bei der PS der ewige Kronprinz Paul Magnette auf dem Thron

Magnette ist momentan der Bürgermeister von Charleroi, aber ab sofort ist er auch Parteivorsitzender. Nach 20 Jahren tritt er die Nachfolge von Elio Di Rupo an. Die Frage ist nun, welche Kurs er mit seiner seiner Partei einschlagen wird.

Magnette wird nun auch mit die Rupo über eine neue Bundesregierung verhandeln. Er hatte in der Vergangenheit eine Koalition mit den flämischen Nationalisten N-VA immer ausgeschlossen, aber inzwischen macht er das nicht mehr so kategorisch.

In den 2000er Jahren wurde Magnette selbst Professor für Politikwissenschaft an der Brüsseler Universität ULB (Université Libre de Bruxelles), wo er auch mehrere Jahre lang Direktor des Instituts für Europastudien war. Magnette machte sich als Professor einen Namen und war damals sogar der meistzitierte belgische Politikwissenschaftler in internationalen wissenschaftlichen Nachschlagewerken. Dennoch musste die akademische Karriere schlussendlich der Politik weichen.

Im September 2019 wurde sein Vorgänger Elio Di Rupo Ministerpräsident der wallonischen Regierung von PS, MR und Ecolo (Sozialisten, Liberale und Grüne) und kündigte an, dass er nicht mehr PS-Parteivorsitzender bleibe.