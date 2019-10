Kataloniens Ex-Regionalpräsident Puigdemont bleibt in Belgien auf freiem Fuß: Demo in Brüssel

Etwa 120 Katalanen haben am Sonntag in Brüssel an einer Solidaritätskundgebung für den ehemaligen Regierungschef der katalanischen Regionalregierung, Carles Puigdemont, teilgenommen. Sie versammelten sich vor dem Haus in der Brüsseler Vorstadt Waterloo, wo er derzeit wohnt. Die Kundgebung endete am Hauptbahnhof in Brüssel. (Quelle: brf, Euronews, dpa, AFP)