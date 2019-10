Meyrem Almaci wurde nach zwei Wahlgängen als Vorsitzende der flämischen Grünen wiedergewählt

Die 40-jährige Meyrem Almaci tritt ihre eigene Nachfolge als grüne Parteivorsitzende an. "Es gibt bereits viel Braun und Grau in unserer politischen Landschaft. Es liegt an uns, klare grüne Positionen zu beziehen. Viele Menschen suchen heute nach Hoffnung und erwarten die von uns. Es liegt an uns, ihnen das anzubieten. Weil wir die Partei des guten Lebens sind", sagte Almaci.

Der neue grüne Vizevorsitzende Dany Neudt ist 45 Jahre alt und lebt in Gent. Almaci und Neudt dankten den anderen Kandidatenduos und richteten ihre Aufmerksamkeit auf die Zukunft. "Groen ist zu einem mittelgroßen Parttei herangewachsen. Wir stehen im Mittelpunkt der politischen Debatte. Wir haben Gewicht! Die Menschen erwarten von uns Gerechtigkeit, gute Regierungsführung und echte Lösungen. In dieser verrückten Welt müssen wir ihnen Sicherheit und Gemütsruhe geben."