Diesen Herbst wachsen in unseren Wäldern massenhaft Pilze. Einige Arten sind essbar und manche Pilze sind sogar eine Delikatesse. In Flandern und in Brüssel ist Pilze sammeln aber streng verboten. In Wallonien ist es erlaubt. Doch jedes Jahr entdecken Förster Menschen, die illegal Pilze sammeln. Manchmal sind sie sogar Banden, die große Mengen Pilze sammeln, um sie zu verkaufen.