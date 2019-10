Boël: Jetzt treffe es sogar ihre Kinder

Als Delphine Boël kürzlich ein Sparkonto für ihren Sohn eröffnen wollte, stellte sich heraus, dass der Junge, genau wie seine Mutter, in der Bank als "dirty PEP" eingestuft wird. „‚Risiko-Level hoch‘ stand in seinem Bank-Dossier, mein Elfjähriger!“, so die Künstlerin.

Die Abkürzung PEPs wird in der Finanzwelt für "politisch exponierte Personen", d.h. politisch sensible Personen, verwendet. Banken vergeben dieses Label an bestimmte Kunden, weil sie aufgrund ihrer Funktion als Politiker (oder sogar als Verwandter eines Politikers) ein Risiko für die Bank darstellen können.

Warum? Die Banken gehen davon aus, dass Politiker aufgrund ihrer Position Gefahr laufen, in Korruption oder Bestechung verwickelt zu werden. Wenn sich herausstellt, dass ein Kunde sein Konto bei der Bank genutzt hat, um Korruptionsgeld zu waschen, kann dies die Bank teuer zu stehen kommen.

2002 war Boël ohne ihr Wissen als „dirty PEP“ (politisch exponierte Person) auf die Reputationsliste der Datenbank World Check gelandet. „Die bezieht ihre Informationen über Personen auch aus Medienberichten und Wikipedia-Einträgen. Als ‚angebliche‘, ‚uneheliche‘ Tochter von ‚König Albert II.‘ bin ich automatisch in den Risikofilter gerutscht“, so Boël in der deutschen Zeitung. World Check habe angeboten, sie von der Liste zu streichen, wenn sie versichere, dass Verbindungen zu Albert II. nur Gerüchte seien. Boël in der Zeitung Welt am Sonntag: „Ich weigere mich, eine solche Lüge zu unterschreiben.“