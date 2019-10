Die jüngeren Belgier rechnen nicht mehr mit einer gesetzlichen Rente

Eine Umfrage des belgischen Unternehmerverbandes VBO zeigt, dass rund die Hälfte der jungen Leute in unserem Land nicht mehr mit einer gesetzlichen Rente rechnen. Der Verband entnimmt seiner Umfrage, dass viele Jugendliche heute kein Vertrauen mehr in Politik und Behörden haben, denn für sie wichtige Probleme werden nach wie vor nicht gelöst. Das sind in erster Linie die Renten und die Mobilität.