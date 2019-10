Infrabel: Mit Zäunen und Alarmanlagen gegen "Personen im Gleis"

„Personen im Gleis“, wer diese Meldung im Zug oder in einem Bahnhof auch in Belgien hört, wer weiß, dass es wiedermal Verspätung geben wird. Menschen, die ihren Weg abkürzen wollen, um rascher von einem Ort zum anderen zu gelangen, und dabei über die Gleise laufen, sind der wohl häufigste Grund für Verspätungen auf dem belgischen Schienennetz. Infrastrukturbetreiber Infrabel fährt jetzt schweres Geschütz auf, um „Personen im Gleis“ an ihrem Vorhaben zu hindern.