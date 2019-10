Die EU kritisiert den Haushalt der scheidenden belgischen Regierung

Die Kommission sieht darin ein strukturelles Defizit, dass um 0,3 % steigt, während Europa eigentlich eine Senkung dieser Art Defizit um 0,6 % fordert. Die Ausgaben in diesem „Nothauhalt“ hingegen sollen um bis zu 4,7 % steigen, doch die EU lässt derzeit nur einen Ausgabenanstieg um 1,6 % zu. In einem Schreiben der EU-Kommission an Belgiens geschäftsführenden Finanzminister De Croo heißt es denn auch: „Diese Elemente sind nicht in einer Linie mit den geltenden Haushaltsanforderungen.“

Die EU-Kommission verlangt so schnell wie möglich eine überarbeitete Version dieses Haushaltsentwurfs. Finanzminister De Croo sagte dazu, dass seine lediglich geschäftsführende Regierung einen ordentlichen Haushalt gar nicht vorlegen darf: „Das führt zu weiteren Entgleisungen und verstößt zudem gegen die EU-Regeln. Dies sollte jeden zur Eile mit der Regierungsbildung mahnen.“ De Croo reichte das Schreiben auch an Noch-Premier Charles Michel (MR) und an die beiden „Vor-Regierungsbildner“ Geert Bourgeois (N-VA) und Rudy Demotte (PS) weiter.