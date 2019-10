Flanderns Landwirtschaft investiert mehr gegen die Trockenheit

In Asse in der Provinz Flämisch-Brabant, ist in diesen Tagen ein riesiger Wassertank für eine nachhaltige Trinkwasserreserve in Betrieb genommen worden (Foto unten). Dieser Tank hat einen Durchmesser von 38 Metern und kann 17 Millionen Liter Wasser fassen. Dadurch müssen sich die Bewohner aller Ortschaften innerhalb der Gemeinde Asse in Zukunft keine Sorgen mehr über ihre Versorgung mit Trinkwasser machen.

Marleen Porto-Carrero von der lokalen Wassergesellschaft Farys sagte dazu: „Das ist ein guter Puffer z.B. im Sommer, wenn die Leute mehr Wasser verbrauchen oder bei Problemen mit Wasserleitungen“. Dieser Tank, der schlicht und einfach Regenwasser sammeln wird, kostete die Wassergesellschaft 9,5 Mio. €. Im kommenden Jahr wird dort ein zweiter derartiger Tank installiert.