Streikende Sicherheitsleute sorgten für Probleme in Zaventem und bei der Nato

.Am frühen Morgen zogen rund 350 Mitarbeiter aus Bewachungssektor vor das Hauptquartier der Nato im Brüsseler Stadtteil Evere. Das führte dazu, dass am Brussels Airport in Zaventem nicht ausreichend Sicherheitspersonal vorhanden ist. Dort wurden die Warteschlangen zum Einchecken ab etwa 7 Uhr am frühen Morgen schnell länger, wie ein Sprecher des Flughafenbetreibers angab. Die Aktion betrifft in erster Linie die Kontrolle von Handgepäck am Flughafen.

Am Brussels Airport wird dazu aufgerufen, früher dort zu erscheinen. Am besten 2 Stunden vor dem Abflug im Schengen-Bereich und 3 vor dem Abflug für andere Flugziele, so eine Sprecherin am Nationalflughafen. Die Gewerkschaften im Sicherheits-, Wach- und Schließsektor in Belgien wollen in erster Linie Lohnerhöhungen, um die Kaufkraft der Mitarbeiter zu erhöhen, Zuschläge für Flexibilität und für die angebotene Qualität der Arbeit.