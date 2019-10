Eine "Superhefe" sorgt für die besondere Qualität klassischer belgischer Bier

Steensels sagte weiter, dass diese Hefen wohl seinerzeit im Mittelalter eher zufällig in einer Brauerei vorhanden waren und in den damaligen Brauprozess mit einbezogen wurden. Sein Kollege, Professor Steven Maere vom VIB an der Genter Universität an der Fakultät Pflanzensystembiologie, sorgte für die Expertise im Pflanzenbereich.

Die Wissenschaftler aus Löwen hatten vor einigen Jahren geneinsam mit einen Institut in München Hefesorten identifiziert, die bei der Produktion von Wein, Bier oder auch Brot vorkamen: „Es ist faszinierend, wie komplexe Hybride mit verdoppeltem Erbgut prominent sowohl in Hefe, als auch in Pflanzen vorkommen.“

Die Studie des VIB an den beiden flämischen Universitäten von Löwen und Gent ist im Fachblatt „Nature, Ecology and Evolution“ erschienen.