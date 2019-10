39 Leichen in LKW in England - Kam der Container aus Zeebrügge?

In einem in Grays in der südenglischen Grafschaft Essex kontrollierten Lastwagen sind am frühen Mittwochmorgen die Leichen von 39 Personen entdeckt worden. Woher der Lastwagen gekommen ist, war lange Zeit unklar. Zuerst wurde angedeutet, der LKW sei über Schottland und Wales nach England gekommen, doch einiges deutete darauf hin, dass zumindest der Auflieger des Trucks über den Hafen von Zeebrügge nach Großbritannien gekommen sein könnte.