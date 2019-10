Brussels Airlines muss kleiner werden, um wachsen zu können

Brussels Airlines hat auch im Zuge der Integration in die Lufthansa-Gruppe eine schwierige Zeit hinter sich und macht derzeit keine wirklichen Gewinne. Die durchschnittliche Gewinnmarge liegt bei mehr oder weniger 0 % und dass ist für ein kommerzielles Unternehmen, wie einer Fluggesellschaft, natürlich nicht das betriebliche Ziel. Offenbar wirft nur einer von durchschnittlich 154 Flugzeugsitzen letztendlich etwas Gewinn ab. Das kann natürlich nicht so bleiben.

Jetzt legte die BA-Direktion einen Dreijahresplan vor, der unter dem Motto „reboot“ dafür sorgen soll, dass die Fluggesellschaft bis 2022 so schlank werden kann, dass sie wieder Gewinne abwirft. Ziel ist natürlich auch, Brussels Airlines ab dann wieder wachsen lassen zu können, um wieder in die Flotte, in Innovation und auch in neues Personal investieren zu können.

VRT NWS konnte aus verschiedenen Quellen am Mittwoch vernehmen, dass der „reboot“-Plan ohne Sozialabkommen auskommen soll. Brussels Airlines setzt dabei auf freiwillige und auf begleitete Abgänge. Insgesamt sind derzeit etwa 4.000 Beschäftigte direkt von der Fluggesellschaft abhängig. Indirekt aber hängen auch bis zu 40.000 Arbeitnehmer bei Zulieferfirmen aller Art von Brussels Airlines ab.