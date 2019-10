Die Luft in Flandern wird zwar immer besser, bleibt aber weiter zu schlecht

An insgesamt 9 Messpunkten in Flandern bleiben allerdings die Schadstoffwerte deutlich zu hoch. Das betrifft 7 Punkte in Antwerpen und 2 Messstellen in Gent. Diese neuralgischen Messpunkte befinden sich an besonders verkehrsreichen Stellen in den beiden flämischen Ballungsräumen.

Dies zeigt, dass die Maßnahmen der Industrie und auch in der Landwirtschaft (durch einen seit Jahren greifenden Gülle- und Mistplan der flämischen Landesregierung - auch wenn die Messwerte seit einiger Zeit hier stagnieren) Wirkung zeigen. Dies belegt aber auch, dass der Bereich Individualverkehr enormen Nachholbedarf in Sachen Schadstoffbekämpfung hat.