Knapper Wohnraum in Flandern bereitet vor allem Flüchtlingen ein Problem

Asylsucher in Flandern erhalten bei ihrer offiziellen Anmeldung ein Bett über dem Kopf, sanitäre Möglichkeiten und Lebensmittel. Hierzulande wird diese Kombination „Bett-Bad-und-Brot“ genannt. Sie sind also bis zur Beurteilung ihres Asylantrags versorgt. Wenn sie aber einen positiven Bescheid darüber erhalten, dass sie in Flandern bleiben dürfen - entweder als anerkannte Flüchtlinge mit dauerhaftem Bleiberecht oder für einen bestimmten Zeitraum, z.B. bis zum Ende eines Konflikts in ihrer Heimat - müssen sie versuchen, auf eigenen Beinen zu stehen. Das beinhaltet neben der Teilnahme an Einbürgerungskursen und neben der Suche nach einem Job auch die Vorgabe, innerhalb von zwei Monaten eine eigene Wohnung zu finden.

Doch dies erweist sich in Zeiten von akuter Wohnungsnot - im belgischen Bundesland Flandern wird bezahlbarer Wohnraum für finanziell schwache Personen knapp - immer häufiger als Problem. Klar ausgedrückt, gelingt dies niemandem im vorgeschriebenen Zeitraum, so der Kommunalverband VVSG und die öffentlichen Sozialämter landauf landab. Diese müssen kreativ werden und wühlen sich durch allerhand verwaltungstechnische Vorgänge, um diese Zweimonatsfrist zu verlängern, damit die Betroffenen nicht auf der Straße landen und im schlimmsten Fall sogar deswegen ihr Aufenthaltsrecht wieder verlieren.