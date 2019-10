Sterbehilfe: Marieke Vervoort, Flanderns bekannteste Rollstuhlathletin, ist tot

Vervoort war vor ihrer Krankheit schon eine Ausdauersportlerin. Später, im Rollstuhl, wurde als Triathletin zweimal Weltmeisterin (u.a. in Hamburg) und nahm an einem Ironman auf Hawaii teil, doch als sie schwerer erkrankte, setzte sie auf kürzere Distanzen, wie z.B. auf den Viertel-Triathlon. Doch an den Rollstuhl gfesselt, ließ sie sich nicht unterkriegen und gewann bei den Paralympischen Spielen in London 2012 Gold auf den 100 Metern und Silber auf den 200 Metern im Rollstuhlrennen. Vier Jahre später, in Rio, versuchte sie es mittlerweile schwerer leidend noch ein letztes Mal: „Wielemie“ verabschiedete sich mit Stil und zog sich mit einer silbernen (400 Meter) und einer bronzenen Medaille (100 Meter) aus dem aktiven Behindertensport zurück.

Marieke Vervoort war eine tolle Frau und eine tolle Sportlerin. Ihr Mut und ihre Ausdauer beeindruckte viele und ermutigte so manchen schwerkranken Menschen weit über Flandern und Belgien hinaus dazu, sich nicht unterkriegen zu lassen. Ihr gebührt großer Respekt, auch dafür, über Themen wie Sterbehilfe oder ihre oft extremen Schmerzen offen zu sprechen. Sterbehilfe ist in Belgien seit Jahren gesetzlich erlaubt. Mehrere bekannte Persönlichkeiten verabschiedeten sich so aus dem Leben, wie z.B. der flämische Dichter und Schriftsteller Hugo Claus („Der Kummer von Belgien“) und der jahrelange christdemokratische belgische Premierminister Wilfried Martens (CVP-CD&V/EVP).