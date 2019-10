In Brüssel haben an diesem Morgen rund 600 Menschen zum 23. Mal einen Klimamarsch abgehalten. Die Beteiligung war deutlich geringer als bei früheren Klimamärschen. Gekommen waren Klima-Schulschwänzer von "Youth for climate“, aber auch Eltern und Großeltern waren anwesend. Die Demonstranten zogen vom Nord- zum Südbahnhof, und das geschah ohne Zwischenfälle. Auch die Unannehmlichkeiten für den Verkehr in Brüssel waren begrenzt.