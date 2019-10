Was sagt der belgische Nationalspieler Koen Casteels vor dem Spiel AA Gent - VfL Wolfsburg?

AA Gent und Standard bekommen beide an diesem Donnerstag am dritten Spieltag in der Europa League einen deutschen Gegner. Die Buffalo's empfangen um 18h55 Wolfsburg in Gruppe I, in Gruppe F gehen die Rouches um 21h00 in Frankfurt auf das Feld. Was sagt der belgische Nationalspieler Koen Casteels, der seit Juli 2015 beim VfL Wolfsburg spielt, zum Spiel an diesem Donnerstagabend? (Material von Mhoch4 GmbH & Co. KG)