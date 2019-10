Lkw mit 39 Leichen ist über Zeebrügge nach England gefahren – die toten Personen sind Chinesen

Am gestrigen Mittwoch wurden 39 Leichen im Sattelanhänger eines Lastwagens gefunden, der in einem Industriegebiet in der Stadt Grays, in der südenglischen Grafschaft Essex, stand. Die liegt im Osten der britischen Hauptstadt London. Die Leichen lagen in einem Anhänger mit Kühlwagen, einem sogenannten Kühllastwagen. Bei den Leichnamen handelt es sich um 38 Erwachsene und 1 Teenager.

Der Standort wurde noch am Mittwoch den ganzen Tag untersucht. Im Laufe des Abends wurde das Fahrzeug, sowohl der rote Sattelschlepper als auch der weiße Kühlanhänger, in ein gesichertes und versiegeltes Hafendock in der Nachbarschaft gebracht. Dort können die Leichen diskret "unter Achtung der Würde der Opfer" geborgen werden, betonte Pippa Mills von der Polizei von Essex gegenüber der BBC.

Oberste Priorität habe nun die Identifizierung der Opfer, heißt es bei den Ermittlern. Die britischen Ermittler würden sich die Zeit nehmen, die sie bräuchten, um die Leichen zu bergen und zu identifizieren. Doch weisen sie auch daraufhin, dass der Prozess sehr lang und auch sehr schwierig sein werde. Inzwischen ist bekannt geworden, dass die toten Personen Chinesen sind.

Die britische Polizei hat unterdessen auch einen Aufruf an Personen gestartet, die Tipps zur Identifizierung haben.