Wer nachts arbeitet, kennt das wahrscheinlich: Im Laufe der Nacht werden wir manchmal sehr müde. Selbst Ärzte in der Notaufnahme entkommen dem nicht, und doch erwarten wir, dass sie konzentriert und wachsam bleiben. In Hasselt haben die Notärzte mit einer Reihe von markanten Maßnahmen dafür gesorgt, dass sie den Nachteinsatz überstehen und so den Patienten immer "wachsam" helfen können.