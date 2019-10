Europa League: Deutsche Gegner - Gent holt einen Punkt, Lüttich verliert

In der Gruppe F musste Standard Lüttich am Donnerstagabend bei Eintracht Frankfurt antreten, musste dort jedoch die zweite Niederlage in der Gruppenphase der Europa League einstecken (Foto unten). Frankfurt musste noch nicht einmal gut spielen, denn die Lütticher ließen einfach ihre Möglichkeiten ungenutzt. Nach knapp einer halben Stunde Spielzeit sorgte denn auch David Abraham für die Frankfurter Führung. In der Folge zeigte sich ein mühevolles Spiel, in dem Selim Amallah kurz vor der Pause den Ausgleich vergab. Tolle Vorarbeit aber kläglicher Abschluss… In der 74. Minute erhöhte Martin Hinteregger auf 2:0 und die Partie schien entschieden. Daran änderte auch der 2:1-Anschlusstreffer von Selim Amallah in der 83. Minute nicht mehr viel.

Standard Lüttich war vielleicht in Frankfurt die etwas bessere Mannschaft, doch wenn hinten außer bei Standardsituationen kaum Gefahr droht, sollte man vorne zeitig Fakten schaffen. Standard-Coach Michel Preud'homme war denn auch nur „zu 90 %“ mit seiner Mannschaft zufrieden. Doch 90 % Zufriedenheit reichen eben nicht, wenn man international etwas bedeuten will und ohne Zählbares Frankfurt wieder verlässt. In der Gruppe F führt Arsenal London mit der vollen Punktzahl nach einem 3:2 gegen Vitória Guimarães vor Eintracht Frankfurt mit 6 Punkten. Standard Lüttich ist mit 3 Punkten Dritter vor Vitória Guimarães noch ohne Punkt.