Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag Kronprinzessin Elisabeth!

Gleich nach der Rede des Vaters hat die Königliche Ballettschule von Antwerpen eine Choreographie aufgeführt. Elisabeth hat früher Ballett in Asse getanzt.

Als nächstes waren fünf der jungen geladenen Leute an der Reihe, die eine Botschaft vorlasen, die sich an Elisabeth richtete. Auch ein deutschsprachiger Belgier, Julien Wolff, durfte das Wort ergreifen. In deutscher Sprache wünschte er ihr viel Glück in ihrem Leben und viel Freude auf ihrem Weg als zukünftige Königin. Er wolle Psychologie in Lüttich studieren, sagte er. Die Zukunft sei nicht immer rosig, doch er hoffe, dass auch er etwas beitragen könne. Und es sei auch nicht alles negativ zu betrachten. Noch einmal "alles erdenklich Gute!", so Julien.