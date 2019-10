Michel verabschiedet sich spätestens Anfang November von der belgischen Regierung

Michel hat diesen Wunsch vor einigen Tagen gegenüber den Vizepremiers seiner Regierung geäußert, heißt es in einer Erklärung. Die Suche nach seinem Ersatz hat nun begonnen. "Mit der Feststellung, dass noch kein Prozess zur Bildung einer Bundesregierung begonnen hat, hat er (Michel, Red.!.) Anfang dieser Woche mit Konsultationen über die Modalitäten seiner Nachfolge in geschäftsführender Tätigkeit begonnen. Der Premierminister wird dafür sorgen, dass es ein reibungsloser und verantwortungsvoller Übergang im Interesse der Bürger und des Staates wird."

In den kommenden Wochen muss also ein(e) vorläufige(r) Nachfolger(in) ernannt werden, der oder die bis zum Regierungswechsel Premierminister sein wird. Der Name von Haushaltsministerin Sophie Wilmès (MR) war zuvor schon einmal im Gespräch. Sollte der Posten erneut an einen französischsprachigen Liberalen gehen, werde wohl Wilmès diesen bekleiden, ist bei der MR zu hören. Damit hätte Belgien erstmals eine Premierministerin. Doch könnten auch andere Szenarien eintreten.