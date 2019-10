Zwei neue Verhaftungen nach Drama mit 39 toten Chinesen in Essex

Inzwischen gibt es Zweifel, ob die Opfer alle die chinesische Staatsangehörigkeit haben. Möglicherweise sind auch Vietnamesen unter den Opfern.

So bezeugt die Familie einer Vietnamesin, dass diese 35.000 Euro bezahlt habe, um sie nach England zu schmuggeln. Am Dienstag schickte die Frau ihrer Mutter eine Reihe von SMS, in denen sie sagte, dass sie nicht atmen könne und sterben würde. Seitdem hat sie kein Lebenszeichen mehr von sich gegeben. Die Mutter befürchtet daher, dass ihre Tochter unter den Opfern ist.



Der britische Sender BBC stand in Kontakt mit zwei weiteren Vietnamesen, die befürchten, dass ein Familienmitglied von ihnen im Kühlwagen war. Die Identifizierung aller Opfer ist noch im Gange. Auch die Todesursache wird noch untersucht.