Belgier gaben 2018 über 1 Milliarde Euro für bezahlten Sex aus

Mit Unterstützung von Soziologen der KU Leuven hat die Nationalbank das Sexgeschäft in der Praxis durchleuchtet. „Eine schwierige Aufgabe“, so der Soziologe Stef Adriaenssens gegenüber dem VRT-Radio. 2015 hat das Forschungsteam das Geschäft zunächst an den sichtbaren Standorten in den Prostitutionsvierteln erfasst. „Wie viele Personen waren in diesem Business tätig? Wie viele Kunden kamen vorbei? Wir haben Kameras eingesetzt und die Kunden über längere Zeit gezählt“, sagt Adriaenssens. (Anschließend wurden alle Bilder gelöscht.)