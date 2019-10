Red Panthers wieder nicht zu den Olympischen Spielen

Eine 2:0 Niederlage gegen China hat den Traum der belgischen Hockeyspielerinnen, an den kommenden Olympischen Spielen teilzunehmen, zerschlagen. Bis fünf Minuten vor dem Schlusspfiff (0:2) hatten die Belgierinnen bereits das Ticket für Tokio in der Hand. Ein Strafstoß und ein Eigentor brachten die roten Panther dann aber in große Verlegenheit. Beim Shoot-out fiel definitiv der Vorhang.