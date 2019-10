Belgien bekommt erstmals eine Premierministerin

Die französischsprachige Liberale Sophie Wilmès (MR) tritt die Nachfolge ihres Parteikollegen Charles Michel an der Spitze der belgischen Bundesregierung an. Damit hat Belgien erstmals in der Geschichte eine Premierministerin. Die 44-Jährige war Haushaltsministerin in der vorigen rechtsliberalen Regierung. Als die flämische N-VA im Dezember 2018 aus der Bundesregierung ausstieg, wurde Wilmès ebenfalls für die Ressorts Öffentliche Verwaltung und Wissenschaftspolitik verantwortlich. Die neue Premierministerin der geschäftsführenden Regierung ist Mutter von vier Kindern und mit einem Australier verheiratet.