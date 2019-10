In Kasterlee fand am Sonntag die traditionelle Kürbisregatta statt.

Dabei geht es nicht so sehr darum, wer als erster in einem Kürbis ins Ziel rudert, sondern wer das nächste Ufer heil und trocken erreicht. Für Groß und Klein ein Riesenspaß. Das Kürbisbreiessen hat seit Jahrhunderten in Kasterlee Tradition. Selbstverständlich wird das Fleisch aus den Kürbisbooten in Kasterlee zu Suppe oder Püree verarbeitet.