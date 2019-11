Duell der Führenden: Unentschieden zwischen Club Brügge und Standard Lüttich

Die „Blau-Schwarzen“ hatten gegen die sehr gut verteidigenden „Rouches“ vor allem in der ersten Halbzeit nicht viel entgegenzusetzen. Torchancen ließen die Gäste aus Lüttich nicht wirklich zu. Lüttich war mit einem frühen Tor in der 8. Minute durch Samuel Bastien in Führung gegangen und wollte diese Führung offenbar schon ab dann verteidigen. Doch erst in der Anfangsphase der zweiten Spielhälfte kam etwas Entspannung bei den Gastgebern auf, als David Okereke ausgleichen konnte.

Club gegen Standard war nicht nur ein Duell zwischen dem Ersten und dem Zweiten sondern auch ein Duell zwischen den beiden Trainern Philippe Clement und Michel Preud’homme (Foto unten). Beide sind Siegertypen und Clement hat sein Handwerk bei Preud’homme gelernt…

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)